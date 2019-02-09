Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 8

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10