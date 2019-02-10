Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler kavgaya müdahale etmek isterken, taraflar polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine gelen şahısların yakınları da taş ve sopalarla polis ekiplerine sevk edildi. Olay yerinde 6 polis memuru yaralandı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

Çevik Kuvvet ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, taş ve sopalarla ekiplere saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Herkesin evlerine girmesini isteyen polis ekiplerine mukavemette bulunan 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin gözaltına alınması sonrasında mahallede bulunan mahalle sakinleri ile konuşarak, saldırganların evlere dönmesini istedi. Yaşanan olayda şahısların saldırdığı bir polis aracında ise maddi hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan olayda şahısların taş ve sopalarla saldırması sonucunda yaralanan 6 polis memuru, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.