Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir otele kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otelin girişine mermilerin isabet ettiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.