Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Botox, olağan hâllerden oldu. Yaşı kaç olursa olsun herkesin alnı pürüzsüz, yanakları dolgun. Hatta geçtiğimiz günlerde estetik dokunuşları sosyal medyada canlı olarak yayınlayan bir ünlümüz de oldu sonunda. Estetik bu kadar ortada artık. Zaten son dönemde estetik ünlü-ünsüz fark etmiyor. Herkeste bir botoks, bir yüz gerdirme, bir burun modeli. Eline fotoğrafı alan estetik cerrahların kapısını çalıyor “Buna benzet beni doktor” diye tutturuyor. Bir dönem her yer Angelina Jolie taklitleriyle doluydu. Yanaklar onun gibi dolgun, gözler onun gözlerinin rengindeki lensler, dudaklar silikon... Şimdilerde ise çeşitlilik de arttı çılgınlık da.

Kadınların en fazla talep ettiği estetik ameliyat türü burun için yapılanlar. Dudaklara silikon, bıyık bölgesi ve alında botoks ile elmacık kemiği çıkık olsun diye dolgu... Deri altına ip uygulamasına değişik ülkelerin adı veriliyor ama son dönemde moda olanı ‘Fransız Askısı’. Bu yöntemle yüzdeki sarkmalardan kurtulmayı amaçlıyor birçok insan. Estetik uygulamaları, sadece geliri yüksek kişilerce talep edilmiyor. Aylarca para biriktiren, altın gününe katılıp sıra kendisine geldiğinde parayı, altınları alıp estetisyenlere koşanlar da var. Medikal Estetik Uygulama Uzmanı Dr. Özgür Koldaş “İlaç ve kozmetikteki gelişme insanları bu konuda daha talepkar hâle getirdi. Estetik daha ulaşılabilir oldu. Kredi çekerek bize başvuran hanım sayısı çok fazla. Günlere katılıp elde edilen kazanımı estetik işlemlere harcıyorlar” diyor.

Ameliyatsız estetiğe ilgi

Medikal estetik uygulama uzmanı Dr. Özgür Koldaş “Ameliyatlı estetiklerde insanlar sosyal hayattan kopuyor, iş hayatı aksıyor. Bu yüzden ameliyatsız estetik ön plana çıktı. En çok tercih edileni botoks. Kadınlar gördüğü dudağın, alnın kendisinde olmasını, erkekler ise şık bir saç görüntüsünü arzu ediyor. Göz altı morluklarının giderilmesini de daha genç görünmek için istiyorlar. Diş yapılandırması da en fazla talep edilenlerden” diyor.