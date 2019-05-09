Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde bazı AVM’ler iftarın geç saatlerde olması nedeniyle, kapanış saatlerini 22’den 23’e aldı. Böylelikle belirli bazı AVM’ler vatandaş bayram alışverişini rahatça yapabilsin diye bir saat daha fazla açık kalacak.

Yeni ramazan saatleri, bayramın birinci gününe kadar uygulamada olacak.