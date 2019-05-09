Türkiye genelinde bazı AVM’ler iftarın geç saatlerde olması nedeniyle, kapanış saatlerini 22’den 23’e aldı. Böylelikle belirli bazı AVM’ler vatandaş bayram alışverişini rahatça yapabilsin diye bir saat daha fazla açık kalacak.
Yeni ramazan saatleri, bayramın birinci gününe kadar uygulamada olacak.
Alışveriş merkezlerinde ramazan kararı
09.05.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alışveriş merkezleri ramazan boyunca kapanış saatlerini uzatma kararı aldı.
Türkiye genelinde bazı AVM’ler iftarın geç saatlerde olması nedeniyle, kapanış saatlerini 22’den 23’e aldı. Böylelikle belirli bazı AVM’ler vatandaş bayram alışverişini rahatça yapabilsin diye bir saat daha fazla açık kalacak.
Etiketler : Alışveriş merkezi,
623282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623282.aspx
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