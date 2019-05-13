Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında O.A., H.Y., D.Ç., O.B., M.B., İ.O., G.O., F.C., A.K., Z.Ö., M.K., M.T., H.O. ve G.Ş. isimli 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.A., H.Y., D.Ç., O.B., M.B. ve İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon esnasında adresinde bulunmayan G.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.