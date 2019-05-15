Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonunda sinirlenen genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğul ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir görgü tanığı, binadan bağrış seslerinin geldiğini belirterek, "Bir anda aşağıya ütü masası, saksı, pazar arabası ve sandalye atıldı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı" dedi.