Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Şahintepe’de trafikte seyir halinde olan bir minibüsü gören sürücüler, içerisinin tıka basa yolcu dolu olduğunu gördü. Doluluktan dolayı yolcuların kapılardan sarktığı olayda, vatandaşların canını bir an olsun umursamayan minibüs şoförü ise bu şekilde seyretmeye devam etti. Başka bir sürücü ise o anları kaydetti.

Sultangazi ve Bayrampaşa’da ise patenli gençler trafikteki araçların arasında ve buldukları bir araca tutunarak seyretti. Yürekleri ağza getiren gençler cep telefonu ile görüntülendi.