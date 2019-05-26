Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.
Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
Diyarbakır’da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü
26.05.2019 - 10:32 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü.
Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,boynuzlu baykuş,
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