Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul’da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre kentte yoğunluk yüzde 2’ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy'de ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.