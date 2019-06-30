Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sumbas'a bağlı Mehmetli beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile çevre il, ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası, 30 dönümlük orman arazisinin yandığı öğrenildi. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.