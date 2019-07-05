Çilingir ustası Feda Karakoç, dükkanı açtıktan sonra kapısının sürekli açık unutulmasından duyduğu rahatsızlıktan ötürü bir sistem geliştirdi. Karakoç, geliştirdiği sistemle kapının üzerine koyduğu vida ve kola şişesine bağladığı ip ile kapının açıldıktan sonra kendiliğinden örtülmesini sağladı. Sistemini anlatan Karakoç, "Sıfır maliyetli kapı iteceği ve basit bir buluş olduğundan her zaman kullanabilirsiniz. İş yeri, ahır, ağıl, bahçe kapısı gibi yerlerde kullanılabilir" dedi.
Kapısını kapatmayanlara sinirlenip otomatik kapı yaptı
05.07.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çilingir dükkanı işleten Feda Karakoç, dükkanında kendiliğinden kapanan otomatik kapı sistemi geliştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,Feda Karakoç,çilingir,kapı,otomatik kapı,
635117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER