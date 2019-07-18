Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi’de İsmetpaşa Mahallesi 91 Sokak’ta meydana gelen olayda, yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.