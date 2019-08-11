Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine Niğde AFAD ,Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık' ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü
11.08.2019 - 15:25 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,
643263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Resimli Bayram Mesajları Sözleri, Değişik Anlamlı EN GÜZEL Resimli Whatsaap Kurban Bayramı Mesajları 2019 tebrik mesajları
- 2019 diziler ne zaman başlayacak? Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur ne zaman başlıyor?
- Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak