Yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı. Turhan'ın ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde sinir krizi geçirdi.