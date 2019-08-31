Yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı. Turhan'ın ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde sinir krizi geçirdi.
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı
31.08.2019 - 20:43 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Kadriye Turhan'ı yılan soktu
Etiketler : Siirt,
647524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647524.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER