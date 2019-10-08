Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş hastalıklar da görülmeye başladı. Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar da geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor. Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımları kullanılarak hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini de üstleniyor. İçerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendiren kelle paça çorbası günün her saati tüketilebiliyor.

"Çocukların bu çorbayı tüketimi biraz daha az"

Konya'da lokanta işleten ve her gün müşterileri için kelle paça çorbası hazırlayan İbrahim Talha Elden, kış aylarının yaklaşması sebebiyle kelle paça, ayak paça ve bunlar gibi sakatat çorbalarının tüketiminin arttığını söyledi. Elden, "Kış aylarında yine bağışıklık sistemini korumak, gripten, nezleden korunmak için de bu çorbaların tüketimi artmaktadır. Vatandaşlarımızın yine bu şekilde kelle paça ve ayak paça çorbalarını tüketmelerini tavsiye ederiz. Genellikle yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler bu çorbanın tüketimini daha fazla yapıyor. Küçük çocukların bu çorbayı tüketimi biraz daha az" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için en az haftada bir kere kelle paça çorbası tükettiklerini söyledi.