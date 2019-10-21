Edinilen bilgiye göre, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
MHP’li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu
21.10.2019 - 20:08 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Etiketler : MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün,
657693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657693.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER