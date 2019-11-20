Muhammed D (21), tartışmanın büyümesi üzerine annesi Esma S’yi 11 defa bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan kadın, çalıştığı hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Annesinin cep telefonunu da çaldığı iddia edilen Muhammed D. polis tarafından yakalandı.
Uyuşturucu aldı, annesini komaya soktu
20.11.2019 - 05:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43) ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu arasında İzmir’in Bornova ilçesinde evlerinde münakaşa çıktı.
Etiketler : uyuşturucu,uyuşturucu bağımlılığı,
663744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/663744.aspx
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