Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammed D (21), tartışmanın büyümesi üzerine annesi Esma S’yi 11 defa bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan kadın, çalıştığı hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Annesinin cep telefonunu da çaldığı iddia edilen Muhammed D. polis tarafından yakalandı.