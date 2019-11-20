Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Tıp Ödülü’ne (German Medical Award) layık görülen Dr. Dilek Gürsoy “Ödül doğru kişiyi buldu. Bu ödülü sadece yapay kalp alanında önderlik gösterdiğim için değil, sürekli hastalarımın yanında olduğum için de aldım” dedi. Avrupa’nın suni kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Gürsoy “2010 yılından beri yeni yapay kalp için çalışıyorum. Elli kalp ameliyatı yaptım. Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz” dedi. Gürsoy, şöyle devam etti: Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Dışişleri Bakanı ile görüştüm, sağ olsunlar, hepsi tebrik etti. Türkiye bu konuda çok ileride, herkes Avrupa’ya gözünü yöneltmiş ama öyle bir şey yok. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Hastaneler ve doktorlar konusunda çok iyi. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, yardımım dokunursa eğer her zaman çalışmak isterim. Gürsoy, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya’nın prestijli ödülleri arasında olan Victress Ödülü’nü de almıştı.