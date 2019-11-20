Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü Antalya il merkezinde 15, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise 27 adrese 53 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilogram kıyılmış tütün, 43 bin 600 adet boş makaron, 28 bin 192 sigara filtresi, 35 bin 192 adet sigara sarma kağıdı, 12 bin 940 adet sigara filtresi, 72 paket kaçak sigara, 69 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.