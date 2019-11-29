Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı.
Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü
29.11.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,yol çökmesi,
665699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665699.aspx
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