Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.
Adalet Bakanı Gül: FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez
11.12.2019 - 23:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ Borsası iddiasına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,Abdulhamit Gül,
668136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668136.aspx
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