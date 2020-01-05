BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
05.01.2020 - 19:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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673286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673286.aspx
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