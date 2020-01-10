Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut’un kızı Naz Bulut’un 16 Ekim 2019’da Bahçelievler’deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Önder Y.’nin davası karara bağlandı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık ile taraf avukatları ve müşteki Naz Bulut katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme sanığın ‘hırsızlık’ suçundan 2 yıl 1 ay, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 10 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.



Olayın Geçmişi

Sanatçı Hakkı Bulut Bahçelievler’de kızının evinde kaldığı 16 Ekim 2019’da yürüyüş için dışarı çıktı. Evde uyuyan ünlü sanatçının kızını sprey ile bayıltan 2 kişi burada hırsızlık yaptı. Cep telefonu, kol saati, gümüş takılar ve bir miktar parasının çalındığını söyleyen Naz Bulut şikayetçi oldu. Olaya ilişkin incelenen kamera görüntülerinde hırsızlardan birinin Önder Y. olduğu tespit edilmişti. Sanık Önder Y. hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 12 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Öte yandan tespit edilemeyen şüphelinin dosyası ise ayrılmıştı. Bir önceki celse savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmezken, müşteki Naz Bulut ise zararının karşılanmadığını beyan etmişti. Bir önceki celsede sanık Hakkı Bulut’a “Sizin çalıştığını yerde ben de çalıştım. Sizinle kişisel bir husumetim yoktur” demişti.