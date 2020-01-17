Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada'da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Adrese gerçekleşen operasyonda, bir valizin içine saklanmış şeffaf poşetlerde 29,3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.M. ve M.B. emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu
17.01.2020 - 15:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Heybeliada'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : heybeliada,uyuşturucu operasyonu,
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