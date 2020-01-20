Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6