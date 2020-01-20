Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6