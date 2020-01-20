Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kış etkisini gösteriyor. Doğu Anadolu bölgelerinde eksi 20 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklıkları yurt genelini esir almış durumda. Salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış ve kar etkisini gösterecek. Fakat çarşamba günü güneşli bir hava olacak. Fakat havanın açması ayazla Marmara’da bile sıcaklıkları gece sıfırın altına indirecek. Perşembe günü yağış birçok noktada karla karışık yağmura dönebilir. İstanbul'da da karla karışık yağmur bekleniyor.

BATI VE ORTA AKDENİZ'DE FIRTINA

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre bu akşam saatlerinden itibaren çarşamba gününe kadar Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına görülecek. Fırtına çarşamba günü bölgeyi terk edecek.

SİLİVRİ'DE KAR YAĞDI

Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.