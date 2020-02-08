Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fadıl Pişkin S. Can Yılmaz DENİZLİ İHA - Trabzon’da üç üniversite öğrencisi genç kız, sosyal medya hesabından tartıştıkları kızları evlerine çağırıp yüzlerine biber gazı sıkmıştı. Akranlarını jopla döven genç kızlar bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Saldırgan kızlara, 10 yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza, sekizer ay 22’şer güne indirilip 5 yıl süreyle ertelendi. Geçtiğimiz yıl benzer bir olay Erzurum’da meydana geldi. Yaşları 18 ile 24 arasında değişen 3’ü kız 5 kişi, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce dövüp sonra da birine cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan gençler, bu anları da internette paylaştı. Benzer bir vaka da Denizli’de yaşandı.

16 yaşındaki A.C ve N.C ile 17 yaşındaki A.K, parkta oyun oynayan 12 yaşındaki S.S’yi ve 13 yaşındaki başka bir kız çocuğunu sebepsiz yere sokak ortasında feci şekilde dövdü. Genç kızların çocukları saçlarından sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Ağız ve burunları kanlar içinde kalan çocuklardan S.S. durumu babasına söyledi. F.S. kızına darp raporu alıp karakola giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan üç kızdan biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer ikisi ise sevk edildikleri savcılıkça adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, çocuklara işkence yapan genç kızların sosyal medya hesaplarında ellerinde alkol, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerle çekilen fotoğraf ve videolarının da olması dikkatlerden kaçmadı. Gençliğin içler acısı hâli, kamuoyunda endişeyle karşılandı.



Dizi ve filmler şiddeti tetikliyor

Mahmut Özay İstanbul

∂ Doç. Dr. Ali Murat Kırık: Diziler ve filmlerle sunulan içerikler akran zorbalığını tetiklemekte. Kişisel gelişimini tamamlayamamış olan çocuklar ve ergenler medyada yer alan içeriklerden etkilenmekte ve özdeşleşmektedir. Fiziksel şiddetin, kavganın meşru olarak gösterilmesi bilinçaltına doğru etki etmektedir. Sosyal medyada çocuklar daha çok ilgi görmek ve beğeni almak istedikleri için birbirinden farklı yollara başvurmaktadır. Siber zorbalığın da altında yatan temel etmenlerden biri budur. Ebeveyn kontrolü ve sevgisi çok önemli.



BU ÇOCUKLAR tedavi edilmeli

Uzman Klinik Psikolog Leylâ Arslan: Bu çocuklar genellikle hayatlarında şiddette maruz kalan profiller... Travmaya uğrayan bu çocuklar başkaları üzerinde şiddet uyguluyorlar. Bu çocuklar tedavi edilmeli. Avukat Ertuğrul Akar: Böyle durumlarda caydırıcı bir ceza yok. Çocuklar bunun farkında... ‘Gönderin gitsin’ görüşü hâkim. Burada asıl önemli olan kısım kamuoyu baskısı. Bu baskıya da maruz kalmak istenilmiyor. ‘Çocuk bunlar ne olacak’ diyerek serbest kalıyorlar. Çocukların devlete küsmemesi için onların lehine adımlar atılmakta...



Saldırgan kızların dehşet anlarına ait görüntüleri erkek arkadaşlarına çektirip sosyal medya hesaplarından yayınladığı ortaya çıktı.