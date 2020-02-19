Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde meydana gelen olayda, adının Nurcan Çelik olduğu öğrenilen bir kadın iddiaya göre denize düştü. Denizdeki akıntıya kapılan kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Denizdeki kadını balıkçı sanan vatandaşlar, daha sonra kadının boğulmak üzere olduğunu fark etti. Vatandaşlardan bir denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından kadın hastaneye kaldırıldı.



Olaya tanık olan İsa Gül, “İleriye baktık, midyeci veya balıkçı olarak zannettiğimiz şahıs meğerse bayanmış. Bayan suya düşmüştü. Daha sonra ben yüzme bilen var mı diye sordum bir arkadaş ben varım dedi. Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Denizde sürükleyerek kenara getirdi sonra yukarıya aldık” dedi.



Denizde boğulmak üzere olan kadının kurtarıldığı ve kıyıya çıkarıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.