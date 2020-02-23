Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç katlı seyir terası sayesinde, Küre dağlarının yanı sıra Valla Kanyonu’nun giriş kısmı görülebilecek. Heyecan tutkunlarının hoşuna gidecek bir teras olduğunu dile getiren Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz “Adrenalin dolu bir teras. Esnek yapılmış olması ayrı bir heyecan katıyor” dedi. DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise “Valla Kanyonu’nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu 12 kilometre. Seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı. Yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.