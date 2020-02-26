Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 02.03'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde yerin 14 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ'da deprem kuvvetli olarak hissedildi. Deprem nedeniyle birçok kişi uykudan uyanıp sokağa çıktı. 24 Ocak'ta 6.8'lik deprem yaşanan kentte bugünkü 4.9'luk deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi. Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin Bozkuş: - "Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok"

9 ile sallaDepremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.