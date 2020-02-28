Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşmak için birçok tehlikeyi ve zorluğu göze alıp yola çıkan düzensiz göçmenler, şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına geliyor.
Düzensiz göçmenler Midilli'ye geliyor
28.02.2020 - 12:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzensiz göçmenler, şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına geliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : düzensiz göçmen,Midilli,Yunanistan,
684598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684598.aspx
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