Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşmak için birçok tehlikeyi ve zorluğu göze alıp yola çıkan düzensiz göçmenler, şişme botlarla Yunanistan'ın Midilli adasına geliyor.