Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde soğuk havanın hakim olduğu Besni'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya devam etti. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.