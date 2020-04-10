Türkiye'ye 27 ve 28 Mart'ta giriş yapan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlardan 280'i bugün otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin gibi illere gönderilmeye başlandı.
Kalan 354 kişi ise yarın memleketlerine gönderilecek.
Niğde'de karantina süresi dolanlar tahliye ediliyor
10.04.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de, 15 gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 634 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye'ye 27 ve 28 Mart'ta giriş yapan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,karantina,süre,
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