7 yaşında başladığı nakış işinden 150 bin liraya kadar kazanıyor

Gaziantepli Zeynep Yılmaz, yaklaşık 43 yıldır yaptığı Antep işi nakışlar ile genç kızların çeyizlerini süslüyor. Her çeşit nakış ürettiklerini ve fiyatlarının ise 150 bin liraya kadar çıktığını söylüyor.

Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan nakış işleme sanatı, 62 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın ellerinde hayat buluyor. 7 yaşında başladığı nakış işini 43 yıldır severek yapan Yılmaz, nakış işlemeyi büyük bir sevgi ve bağlılıkla sürdürmeye, genç kızların çeyizlerini süslemeye devam ediyor.

Gaziantep'in el sanatlarında çeyizlik nakış ürünleri denince akla gelen ilk isimlerden olan Yılmaz, özgün tasarımları ve ince işçiliğiyle günler ve aylar süren sanat ile genç kızların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gaziantep'te el işi nakışların önemine vurgu yapan Zeynep Yılmaz, “Kızların Antep işi nakışları olmazsa mercimek köftesi yedirirler, eğer Antep işi nakışları varsa lahmacunla patlıcan kebabı yedirirler” dedi.

"TEKRAR DÜNYAYA GELSEM YİNE BU İŞİ YAPARIM"

7 yaşında başladığı mesleğini 43 yıldır severek devam ettirdiğini söyleyen Zeynep Yılmaz, “Ben çeyizlik el işi ürünlere 7 yaşında başladım. Kendi yaptığım ürünlerimin 43 yıldır ticaretini yapıyorum ve işimden çok memnunum. Tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. Antep işi nakışlarda 6 aşamadan oluşuyor. İlk olarak telini çekeceksin, sonrasında saracaksın ve mercimeklerini koyacaksın. Oygusunu oyacaksın, antikasını yapacaksın, bayağı özveri isteyen bir iş dolayısıyla severek yaptığım için zahmetli bir iş olmasına rağmen bana zahmetli gelmiyor. Çeyizlik bir başörtüsünü yapmak için ise ortalama 1 yıl zaman gerekiyor” dedi.

"ÇEYİZLİK EL İŞİ NAKIŞLAR GENÇ KIZLARIMIZIN HAYALİ"

El işi nakışların herkes tarafından tercih edildiğini söyleyen Yılmaz, “Çeyizlik el işi nakışlar genelde genç kızlarımızın hayali. Genelde anneleri ve babaları gelir alır. Sezonu geldiğinde ise vazgeçilmez olur. Bizim yaptığımız el işi nakışlar her zaman istenildiğinde alınabilecek bir ürünler. O kadar ince işçilik yapıyoruz ki 60 -70 yaşında olsun, genç kızlar olsun fark etmiyor. Herkes tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

"ANTEP İŞİ NAKIŞLARDA FİYAT 150 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Her çeşit nakış ürettiklerini ve fiyatlarının ise 150 bin TL'ye kadar çıktığını söyleyen Yılmaz, “Biz burada çeyizlik olarak salon takımı, havlu, terlik kesesi, tesbih kesesi üretiyoruz. A'dan Z'ye tüm her şeyimiz var. Antep işi nakış ürünleri Gaziantepli kadınların olmazsa olmazıdır. Fiyatı ise bir başörtüsünde bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar yükseliyor. Salon takımında ise 10 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar artıyor. Nakışlara ilgiyle bakan çok vatandaşımız var. Gaziantep yöresinde bir söz vardır, kızların Antep işi olmazsa mercimek köftesi yedirirler, eğer Antep işi nakışları varsa lahmacunla patlıcan kebabı yedirirler” diye konuştu.