Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedek anahtar hazırlayıp Bülent Ü. isimli arkadaşına veren Fatma S., Karataş ilçesine giderek buraya görümcesini çağırdı. Fatma S, daha sonra arkadaşı Bülent Ü’ye evin boş olduğunu haber verdi. Bunun üzerine zanlı, iki arkadaşını da yanına alarak önce eve girdi ardından kasayı alarak arabanın arka koltuğuna yükledi. Arabada yer kalmayınca üç kişi ön tarafa bindi. Komşularının haber vermesi üzerine evine geri gelen Sezen Nisan, polise haber verdi. Polis, 100 kamerayı inceleyerek zanlılara ulaştı. Yakalanan ve olayı itiraf eden Fatma S, Bülent Ü, Ahmet A. ve Ziver A. tutuklandı. Otomobilin ön tarafına üç kişi binen şahıslara, ayrıca sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.