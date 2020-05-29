Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehidin kardeşi, askerî kamuflaj giyerek ağabeyini uğurladı. İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.