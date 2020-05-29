Covid-19 tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehidin kardeşi, askerî kamuflaj giyerek ağabeyini uğurladı. İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
İdlib şehidi dualarla...
29.05.2020 - 05:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar’ın cenazesi memleketi Elâzığ’da defnedildi.
Etiketler : Canbert Tatar,şehit,
707396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707396.aspx
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