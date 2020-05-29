Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin doğu bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi kamuoyunda çok konuşuldu. Ne olduğuna ilişkin birçok yorum yapılırken uzmanlar son noktayı koydu. Ege Üniversitesinden Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan "Görgü tanıklarıyla da görüştük. Tipik bir meteor. Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor. Büyüklüğüne göre sarsıntılar da yaşanabilir. Korkulacak birşey yok" dedi.

ATEŞ TOPU OLUYOR

İstanbul Üniversitesinden Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ise "Gök taşının iç kısımda alev alan bir maddesi var. 'Ateş topu' hâline geliyor. Birkaç yıl önce böyle bir görüntü almıştık. Afyonkarahisar'a düştü fakat bulamadık. Dünya yüzeyine her saniye gök taşları düşüyor. Gök taşı bulursanız, eliniz kirli olabilir, özelliğini bozmamak için dokunmayın. Güneş sisteminin tarihini, öğrenmemiz için kıymetli" dedi. Öte yandan yaşanan gökyüzü olayı, akıllara Bingöl’ün Sarıçiçek köyünü getirdi. 2015 yılında Sarıçiçek'e düşen gök taşından köy sakinleri 40 araç satın alacak kadar para kazanmıştı.

Erzurum'da bulundu

Birçok kişi tarafından görülen gök taşının Erzurum’da bulunduğu iddia edildi. İspir ilçesinde mantar arayan Lokman Toptaş, ovanın ortasında oluşan derin çukurun içerisinde 3 kilo ağırlığındaki iki parça taş buldu. İnternetten araştırma yapan Toptaş, elindekilerin gök taşına benzediğini fark etti. Öte yandan düşen meteorla ilgili önemli bir açıklama yapan İstanbul Kültür Üniversitesinden Dr. Ayşegül Yelkenci "Çok önemli bir asteroidin parçası değilse yüksek fiyatlara kimse satamaz” dedi.-