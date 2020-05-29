Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Başakşehir'de korkutan yangın
29.05.2020 - 11:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,yangın,
707452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707452.aspx
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