Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılacağı duyurulmuştu. İstanbul'unda aralarında olduğu 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında normalleşme adımlarının atıldığı ilk mesai günü E-5 karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü. Avcılar metrobüs durağında vatandaşlar sosyal mesafe kuralı tanımaksızın metrobüs bekledi.