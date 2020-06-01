Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 1 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan V.D. ve V.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.