Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.

Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.

MAHMUTBEY GİŞELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk oluşturdu.