Bir anda kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti. İntihar eden Arslan’ın sevdiği kızdan ayrıldığı için psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü. Gencin, geçen hafta üniversite imtihanına girdiği ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde okumak istediği öğrenildi. Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya İHA
İntihar edişini sosyal medyadan seyrettirdi
05.07.2020 - 03:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da ikamet eden 19 yaşındaki Ahmet Arslan, sosyal medya hesabından ormanlık alanda yaptığı canlı yayın esnasında başına tabanca dayayıp tetiğe bastı.
Etiketler : adana,haberler,
715710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715710.aspx
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