Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir anda kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti. İntihar eden Arslan’ın sevdiği kızdan ayrıldığı için psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü. Gencin, geçen hafta üniversite imtihanına girdiği ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde okumak istediği öğrenildi. Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya İHA