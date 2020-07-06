Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Cuma günü Bursa ve çevre iller için hava sıcaklarının artacağı konusunda uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün 15.00-18.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 36, hissedilen hava sıcaklığının ise 42 derece olması bekleniyor.

Nem oranının ise en yüksek yüzde 79 olacağı tahmin edilirken, Salı ve Çarşamba günleri ise sıcak hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39