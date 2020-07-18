Bodrum’da bir estetik uzmanına giden genç, her seans için bin 600 lira ödeyerek sayısını unuttuğu seanslarla dövmelerini sildirdi. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel, büyük acılar çekmeye başladı. 8 ay boyunca işkence çeken ve daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüşen Yıldızel, vücudundaki dövmelerin kalıcı olduğunu öğrendi. Çocukluğundan beri kurduğu polis olma hayalleri suya düşen genç, kötü görüntü sebebiyle de sürekli uzun kollu kıyafetlerle dolaşıyor. Eren Ayhan MUĞLA İHA
Dövmelerini sildirince cildi çürümeye başladı
18.07.2020 - 02:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum’da yaşayan, aslen Kafkas kökenli olan Burak Yıldızel (26), 2015 yılında annesi öldükten sonra bileğine ‘anne’ diye dövme yazdırdı. Kollarına ve omzuna çeşitli dövmeler yaptıran ve Çeçen bayrağı kazıtan Yıldızel, Özel Harekâtçı sınavlarının açılacağını duyunca dövmelerini sildirmek istedi.
Etiketler : dövme,dövme sildirme,
718866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718866.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER