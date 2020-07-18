Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da bir estetik uzmanına giden genç, her seans için bin 600 lira ödeyerek sayısını unuttuğu seanslarla dövmelerini sildirdi. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel, büyük acılar çekmeye başladı. 8 ay boyunca işkence çeken ve daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüşen Yıldızel, vücudundaki dövmelerin kalıcı olduğunu öğrendi. Çocukluğundan beri kurduğu polis olma hayalleri suya düşen genç, kötü görüntü sebebiyle de sürekli uzun kollu kıyafetlerle dolaşıyor. Eren Ayhan MUĞLA İHA