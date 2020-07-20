Edinilen bilgiye göre Iğdır'dan kurbanlık küçükbaş hayvan taşıyan tır Sarıkamış'ta devrildi. Kazada 32 hayvan telef oldu. Tırın şoförü ile birlikte iki kişi yaralandı.
Küçükbaş hayvanları taşıyan tır devrildi: 32 hayvan telef oldu
20.07.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'dan küçükbaş hayvan yükleyen tır devrildi, 32 hayvan telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : hayvan,tır,kaza,
719385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719385.aspx
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