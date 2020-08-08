Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı iş yerleri ile evlerin bahçelerini su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri, güvenlik tedbiri aldığı bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
08.08.2020 - 01:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 02:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.
Etiketler : bodrum,bodrum patlama,
723508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723508.aspx
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