Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, umuma açık yer uygulaması ve planlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.