Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sabah ve akşam iş saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu metrobüs duraklarında, vatandaşlar yan yana bekleyerek gelecek araca binmenin mücadelesini veriyor. İş saatlerinde Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Yenibosna duraklarında yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Metrobüslerin içerisinde de durum değişmiyor. Araçların içerisine binen vatandaşlar yolcuların arasında kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Araç içerisinde ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluklar kameralara da yansıyor.