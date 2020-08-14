Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kadın bir sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen şahıs, kadına küfür ederek saldırmaya başladı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.